Погода на 27 мая 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
27 мая на полуострове комфортный день.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12м/с. Тепло +22...+24°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +19°...+24°, западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Алуште +20°...+26°, западный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Евпатории +20°…+22°, западный ветер 5-7 м/с. Ясно.
В Керчи +19°...+24°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Ясно.
В Феодосии +19°… +24°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Ясно.
В Черноморском +19°…+23°, западный ветер 5-8 м/с. Ясно.
В Джанкое +24°… +27°, западный ветер 7-9 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +19°…+24, западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +13 …+17°, в Азовском +20°.