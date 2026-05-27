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НовостиОбщество27 мая 2026 2:10

Погода на 27 мая 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

На Крымском полуострове тепло
Галина КОВАЛЕНКО
В Крыму хорошая погода

В Крыму хорошая погода

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

27 мая на полуострове комфортный день.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12м/с. Тепло +22...+24°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +19°...+24°, западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Алуште +20°...+26°, западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Евпатории +20°…+22°, западный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Керчи +19°...+24°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +19°… +24°, юго-западный ветер 4-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +19°…+23°, западный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Джанкое +24°… +27°, западный ветер 7-9 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +19°…+24, западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +13 …+17°, в Азовском +20°.