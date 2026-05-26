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НовостиОбщество26 мая 2026 15:19

В эпоху бронзы жители Крыма занимались морским промыслом

Не исключено, что у них были корабли
Алексей ЕЛАГИН
Фото: «МК в Крыму»

Фото: «МК в Крыму»

В эпоху бронзы жители Крыма занимались в основном морским промыслом. Об этом пишет «МК в Крыму».

«Появилась возможность говорить о том, что в эпоху бронзы в Крыму жило население, которое, в отличие от всех остальных проживавших в это время на полуострове, в основном занималось морским промыслом», – рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Такие выводы ученые сделали по итогам раскопок на юго-восточном и северо-западном побережье. Жившие в бронзовую эпоху люди охотились на дельфинов, добывали различные морепродукты и умели хорошо плавать.

«Не исключено, что у них были корабли», – добавил руководитель института.