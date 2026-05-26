29 мая в Крыму выходной или нет: власти дали ответ

В конце мая жители полуострова будут отдыхать 4 дня подряд Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму началась короткая рабочая неделя. По информации главы республики Сергея Аксенова, 29 мая будет нерабочим днем.

Это связано с празднованием религиозного праздника Курбан-байрам, который приходится на пятницу.

Кроме того, в понедельник, 1 июня, будет дополнительный выходной, приуроченный к празднованию Святой Троицы. Таким образом, в конце мая жители полуострова будут отдыхать 4 дня подряд.

Напомним, ранее в Министерстве труда был опубликован производственный календарь на 2026 год, в котором красным отмечены все нерабочие дни. Так, в июне дополнительными выходными сделали дни с 12 по 14 число в связи с празднованием Дня России.