В микрорайоне Марат-4 в Керчи строят котельную мощностью 25 МВт

Фото: пресс-служба администрации Керчи

В микрорайоне Марат-4 в Керчи строят котельную, мощность объекта составит 25 МВт. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Керчь прибыл министр ЖКХ Крыма Алексей Кудинов. Он и исполняющий обязанности главы администрации Керчи Иван Кошель посетили строящуюся котельную. Работы ведутся в микрорайоне Марат-4. Мощность объекта составляет 25 МВт.

Кудинов и Кошель обсудили текущую ситуацию, а также детали работ

«Закончить строительно-монтажные работы планируют в июне», – говорится в сообщении.

В настоящее время ведется благоустройство территории и подключение к сетям теплоснабжения. Пусконаладочные работы запланированы на сентябрь. Котельная будет обогревать более 40 многоэтажек, два детских сада, школу и исправительную колонию.