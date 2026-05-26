Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники

Средства ПВО уничтожили беспилотники над Крымом и Азовским морем 26 мая Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 26 мая, средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми утра до восьми вечера.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве сообщили, что это, в частности, произошло над Крымом. Количество пораженных целей уточняется. Кроме того, дроны нейтрализовали над Белгородской областью и Азовским морем.