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НовостиЧто происходит26 мая 2026 17:45

Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники

Средства ПВО уничтожили беспилотники над Крымом и Азовским морем 26 мая
Алексей ЕЛАГИН
Средства ПВО уничтожили беспилотники над Крымом и Азовским морем 26 мая

Средства ПВО уничтожили беспилотники над Крымом и Азовским морем 26 мая

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 26 мая, средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми утра до восьми вечера.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве сообщили, что это, в частности, произошло над Крымом. Количество пораженных целей уточняется. Кроме того, дроны нейтрализовали над Белгородской областью и Азовским морем.