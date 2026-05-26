В Крыму курьер мошенников украл около 5 млн рублей: его посадили на три года

В Крыму курьер мошенников украл около 5 млн рублей и получил три года колонии Фото: Семен ШПАК. Перейти в Фотобанк КП

В Симферопольском районе местного жителя 2005 года рождения признали виновным в мошенничестве на 4,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В марте неизвестные по телефону связались с сыном пожилой крымчанки. Они представились правоохранителями. Аферисты сообщили заведомо ложные сведения о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Далее они пригрозили крымчанину ответственностью за государственную измену, после чего убедили передать сбережения матери курьеру.

«Введенный в заблуждение мужчина взял из дома принадлежащие потерпевшей 180 тысяч рублей, а также сбережения в иностранной валюте, которые по курсу Центрального Банка России составило 4,8 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что в тот же день житель Симферопольского района передал деньги курьеру.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал курьера виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

«Гражданский иск потерпевшей о возмещении материального ущерба удовлетворён в полном объеме», – говорится в сообщении.