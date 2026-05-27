Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для поездок в июне

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Ялта, Феодосия, Алушта, Евпатория и Судак значатся в рейтинге мест, куда чаще всего устремляются путешественники в первый месяц лета.
«На первом месте Сочи, на втором Санкт-Петербург, а на третьем - Ялта», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали востребованные направления для отдыха в июне 2026 года.
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в июне 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):
Сочи, 4441;
Санкт-Петербург, 6148;
Ялта, 5262;
Анапа, 4997;
Москва, 5527;
Геленджик, 5745;
Феодосия, 4112;
Алушта, 5649;
Евпатория, 3855;
Судак, 4160.