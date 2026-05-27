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НовостиОбщество27 мая 2026 5:41

Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для поездок в июне

Полуостров востребован у туристов в начале лета
Галина КОВАЛЕНКО
Ялта

Ялта

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ялта, Феодосия, Алушта, Евпатория и Судак значатся в рейтинге мест, куда чаще всего устремляются путешественники в первый месяц лета.

«На первом месте Сочи, на втором Санкт-Петербург, а на третьем - Ялта», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали востребованные направления для отдыха в июне 2026 года.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в июне 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):

Сочи, 4441;

Санкт-Петербург, 6148;

Ялта, 5262;

Анапа, 4997;

Москва, 5527;

Геленджик, 5745;

Феодосия, 4112;

Алушта, 5649;

Евпатория, 3855;

Судак, 4160.