Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для поездок в июне

Ялта Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ялта, Феодосия, Алушта, Евпатория и Судак значатся в рейтинге мест, куда чаще всего устремляются путешественники в первый месяц лета.

«На первом месте Сочи, на втором Санкт-Петербург, а на третьем - Ялта», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали востребованные направления для отдыха в июне 2026 года.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха в июне 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):

Сочи, 4441;

Санкт-Петербург, 6148;

Ялта, 5262;

Анапа, 4997;

Москва, 5527;

Геленджик, 5745;

Феодосия, 4112;

Алушта, 5649;

Евпатория, 3855;

Судак, 4160.