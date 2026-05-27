В Крыму ищут 20-летнего Александра Скрипникова

Александр Скрипников. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

На полуострове бесследно исчез молодой мужчина. В отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили, что пропал Скрипников Александр Сергеевич, 20 лет, Ялта – Симферополь.

С 25 мая 2026 года его местонахождение неизвестно.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Приметы Александра Скрипникова: 184 сантиметров рост, худощавый, русые волосы, серые глаза. Крымчанин был одет в светло-коричневую кофту с капюшоном, черные спортивные штаны и кроссовки. С собой был серо-синий рюкзак.

Всех, кто может сообщить какие-либо сведения о его местонахождении, просят сообщить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 или по единому номеру экстренных служб 112