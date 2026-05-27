В поселке Заозерное в Крыму почти на сутки отключат воду

На время ограничения водоснабжения будет организован подвоз воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С позднего вечера 7 июня жители поселка Заозерное под Евпаторией почти на сутки останутся без воды из-за ремонта водопровода. Об этом проинформировало предприятие «Вода Крыма».

В связи с временным ограничением водоснабжения филиал обеспечит подвоз воды.

«07.06.2026 с 23:00 ориентировочно до 20:00 08.06.2026 в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе по ул. Дружбы будет ограничено водоснабжение п. Заозёрное (кроме р-на «Световой Маяк»)», — говорится в сообщении.

При этом водоснабжение в Евпатории, Новоозерном и Мирном продолжит работать в обычном режиме.