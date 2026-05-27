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НовостиОбщество27 мая 2026 7:16

Реконструкция Центрального рынка в Ялте продлится еще год

Окончание работ намечено на 1 мая 2027 года
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: Tg-канал Янины Павленко

Фото: Tg-канал Янины Павленко

Реконструкцию Центрального рынка в Ялте намерены завершить к весне 2027 года, сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

В процессе реконструкции рынка были выявлены сложности, связанные с геологическими особенностями участка. Это потребовало внесения изменений в первоначальный проект. На данный момент практически завершены работы по демонтажу капитальных сооружений, и теперь специалисты приступили к бетонным работам, в том числе заливке колонн. Завершение всех строительных мероприятий планируется к 1 мая следующего года.