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НовостиЧто происходит27 мая 2026 8:22

В Крыму начинается капремонт пяти крупных медучреждений

На работы предусмотрено более 1,4 млрд рублей
Анастасия БУРМИСТРОВА
По всем объектам заключены госконтракты на выполнение строительно-монтажных работ.

По всем объектам заключены госконтракты на выполнение строительно-монтажных работ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В текущем году в Крыму начнется масштабный ремонт пяти крупных медицинских учреждений. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов.

Обновление ждет лечебные корпуса Кировской и Белогорской ЦРБ, лечебный корпус №2 Советской районной больницы, а также поликлинику Красноперекопской ЦРБ и поликлинику для взрослых Феодосийского медицинского центра.

«Всего на капремонт перечисленных медицинских учреждений предусмотрено более 1,4 млрд рублей, в том числе более 700 млн рублей в текущем году», — сообщил Аксенов.

Завершение модернизации поликлиники в Феодосии и лечебного корпуса Кировской ЦРБ намечено на 2027 год. Оставшиеся три объекта будут сданы в эксплуатацию в 2028 году. Государственные контракты на проведение строительных и монтажных работ уже подписаны по каждому из пяти объектов.