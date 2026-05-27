Павленко: в Гурзуфе рыбаков могут лишить лодочной станции

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В ялтинском Гурзуфе рыбаков могут лишить лодочной станции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Градоначальница встретилась с членами некоммерческого сообщества рыболовов-любителей «Гурзуф». Они пользуются территорией с 50-х годов. Однако рыбаки не могут получить в аренду землю, которую занимают фактически. На территории имеются некапитальные объекты. Их признали самостроями еще до воссоединения Крыма с Россией. Некоторые объекты стоят на кадастровом учете.

«И абсолютно все расположенные там сооружения и конструкции – в жутком состоянии. Есть при этом жалобы со стороны местных жителей на перекрытие рыбаками доступа к берегу», – рассказала Павленко.

Позднее градоначальница рассказала, что далее рыбаками провели обстоятельную беседу.

«Де-юре – практически никаких законных оснований там находиться и вести деятельность у рыбаков нет. Де-факто – место колоритное, историческое (есть даже на карте конца XIX века), имеет свои традиции и вполне может стать красивой историей – точкой притяжения как для туристов, так и для жителей Гурзуфа. А не только для семи десятков владельцев, базирующихся там плавсредств», – написала Павленко.

Руководитель ялтинской администрации добавила, что это единственная точка в поселке, где можно спустить лодку на воду. По ее словам, власти попросят ГИМС рассмотреть возможность дать работать объекту в этот сезон аналогично пляжным территориям.

«В ближайшее время планирую вернуться к рыбакам с ответом. В дальнейшем нас ждет реконструкция набережной Гурзуфа за федеральные средства – вопрос этот назрел и рыбаки это хорошо понимают», – заключила Павленко.