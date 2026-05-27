За прошедшие сутки на дорогах Крыма произошло 6 аварий

В Крыму за сутки зафиксированы 6 ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 26 мая, в Крыму зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий. Для устранения их последствий были задействованы специалисты МЧС.

По данным чрезвычайного ведомства, в течение дня сотрудники МЧС занимались тушением шести пожаров, устранением последствий шести дорожно-транспортных происшествий и обезвреживанием взрывоопасного предмета. Кроме того, спасатели привлекались для оказания помощи в горно-лесной зоне и несколько раз выезжали для помощи населению.