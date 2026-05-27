Школы Крыма выпустят 30 256 учеников в 2026 году

В 2026 году крымские школы окончат 30 256 учеников. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году свыше 30 тысяч школьников завершат обучение в школах Крыма, сообщает пресс-служба правительства республики.

В этом году школы региона выпускают 30 256 учащихся. Среди них 6 733 человека – выпускники 11-х классов, которым предстоит сдавать ЕГЭ и выбирать свою будущую профессию. Остальные 23 523 ученика – выпускники 9-х классов, которые после окончания основного государственного экзамена продолжат обучение в школе или поступят в учебные заведения среднего профессионального образования.