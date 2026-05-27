В Севастополе крымчанин пытался продать более 100 граммов наркотиков: его арестовали

В Севастополе житель Крыма пытался продать более 100 граммов наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе 38-летнего жителя Красноперекопска подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по городу-герою.

Севастопольские полицейские осмотрели арендованную крымчанином квартиру. В холодильнике правоохранители нашли пакет с марихуаной, а также 48 полимерных свертков с «дурман-травой». Силовкики также обнаружили электронные весы, две банковских карты, три телефона, а также приспособления для употребления запрещенных веществ.

«Общий вес изъятых наркотиков составил около 100 граммов марихуаны и почти 5 граммов мефедрона», – говорится в сообщении.

Задержанный рассказал, что в мессенджере нашел работу закладчиком. По указанию куратора он забрал из тайника партию наркотиков, после чего собирался продать в Севастополе. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.