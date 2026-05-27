Географ объяснил, почему красный закат является предвестником ветреной погоды

Кандидат географических наук объяснил народную примету «Красное небо на закате — к ветру». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кандидат географических наук Юрий Ткаченко поделился с «АиФ-Крым» научным обоснованием народной приметы о том, что красное небо на закате предвещает ветер.

Он объяснил, что красный цвет солнца вечером свидетельствует о наличии большого количества аэрозолей и влаги на западе, а когда солнце опускается за горизонт и приобретает красный оттенок, это указывает на преломление его лучей в водных каплях или пыли. В этом случае ветер может усилиться. Если свет преломляется на каплях воды, значит, на западе есть влажность.

«Погода у нас, как правило, меняется с запада на восток. Так что красное солнце на закате — это к ухудшению погоды», — заключил Ткаченко.