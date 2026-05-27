В Симферополе приостановили работу ярмарок: названа причина

Фото: «Крымская газета»

В Министерстве сельского хозяйства Крыма назвали причину приостановки работы сельхозярмарок в Симферополе. Об этом пишет «Крымская газета».

Проведение ярмарок «выходного дня» в Симферополе приостановили с конца мая. Такое решение приняли в связи с тем, что в настоящее время температура воздуха повысилась. Из-за этого невозможно обеспечить соблюдение законодательства в области ветеринарии.

«Возобновление ярмарок планируется в сентябре-октябре с наступлением устойчивого осеннего похолодания», – сообщили в Минсельхозе.