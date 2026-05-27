Ребенку из Новосибирска требуется операция по исправлению деформации черепа

Фото предоставлено мамой Кирилла

Двухлетний Кирилл Семидумов из Новосибирска страдает краниосиностозом — деформацией костей черепа. Первую операцию он перенес, когда ему было всего несколько месяцев. Теперь его состояние улучшается, но нужна еще одна операция.

Ребенка осмотрели сразу после рождения. Врачи заверили, что с мозгом все хорошо и рефлексы в норме. Невролог не нашел поводов для тревоги, даже форма головы его не смутила. Остальные специалисты диагностировали только желтуху. На четвертый день маму с малышом выписали домой.

«Прошел месяц, мы пошли на плановый медосмотр. Врачи обратили внимание на странную форму головы, но тревоги не забили, так как остальные показатели были в норме. Нам сказали наблюдать за ростом головы в течение года, а уже потом принимать какие-то решения», — рассказала мама мальчика изданию «Горсайт».

Если бы не своевременное хирургическое вмешательство, мозгу было бы некуда расти. Черепная коробка давила бы на определённые участки мозга, что могло привести к слепоте или эпилепсии.

Когда Кириллу было около трех месяцев врачи распилили кости и удалили сросшийся участок. Мозг оказался частично защищен только кожей. В ближайшее время Кириллу потребуется повторная реконструкция черепа для исправления дефекта и придания голове правильной формы.

Лечение Кирилла Семидумова стоит 1 308 524 рубля. У семьи нет возможности оплатить его полностью, поэтому они открыли сбор средств. Желающие могут помочь, переводя деньги на карту Сбербанка мамы Кирилла Галины Семидумовой по номеру 8 (952) 931-24-99.