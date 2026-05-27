Более 200 участников СВО прошли обучение ведению бизнеса в Крыму Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму 227 участников специальной военной операции получили навыки ведения своего бизнеса. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил руководитель Центра «Мой бизнес» Владислав Ганжара.

«По тем, кого обучили мы, – 227 человек», – рассказал глава учреждения.

На сегодняшний день 50 участников СВО уже занимаются своим бизнесом.

«Конверсия очень высокая – 25% из обученных», – пояснил Ганжара.

Люди, принявшие участие в проекте, собираются развивать различные направления бизнеса. В частности, речь идет о сфере услуг и сельском хозяйстве. Для бойцов предусматривается поддержка на реализацию их инициатив. Речь идет о суммах до 5 млн рублей.