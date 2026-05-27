Евпатория получила почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

Евпатории присвоили почетное звание РК «Населенный пункт воинской доблести». Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

По его словам, закон принял крымский парламент. Документ внес глава республики Сергей Аксенов. Константинов напомнил, что в годы Великой Отечественной войны жители Евпатории проявили особый героизм в борьбе с нацизмом. Горожане объединялись в партизанские отряды и подпольные группы.

Знаковым событием для Евпатории стала высадка десанта моряков Черноморского флота. Это произошло в ночь на 5 января 1942 года. Проведение этой операции создало плацдарм для освобождения Евпатории, а также развития дальнейшего наступления Красной Армии. 26 евпаторийцев стали Героями Советского Союза, двое – полными кавалерами ордена Славы.

«Присвоение почетного звания городу — важное, символичное событие. Убеждён, здесь нет никакой переоценки», – написал Константинов.

Глава парламента напомнил, что после окончания войны в СССР рассматривали вопрос о присвоении Евпатории звания Города-Героя. Однако такое решение не приняли в силу разных обстоятельств. По словам Константинова, много лет евпаторийцы ждали этого признания.

«Потому, уверен, нами принято своевременное, правильное решение», – написал председатель Госсовета.