Строительство четырехэтажного Дома культуры в Старом Крыму идет с отставанием от графика

Фото: Tg-канал Юрия Гоцанюка

В текущем году в Старом Крыму планируют завершить строительство нового Дома культуры, заявил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Четырехэтажный комплекс площадью более двух тысяч квадратных метров, рассчитанный на 360 человек, готов на 72%. Основные строительные работы выполнены. Сейчас специалисты занимаются отделкой фасадов и кровель, установкой витражей и инженерных систем.

«Есть отставание от графика. Поставил задачу повысить темпы работ, задействовать не менее 60-70 человек», — отметил Гоцанюк.

Культурная инфраструктура развивается и в других регионах. В этом году также запланировано открытие Крымского центра детского театрального искусства. Также завершится реставрация дачи Стамболи и особняка Мазировой, капитальный ремонт Музея боевой славы Ленинского района и библиотеки в Гаспре.