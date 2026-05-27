В Новосибирске мужчина избил подростков из-за качелей

Фото: "Горсайт"

В Новосибирске 48-летний житель Заельцовского района жестоко избил двоих подростков из-за качелей во дворе. Об этом сообщают корреспонденты «Горсайта».

По версии следствия, инцидент произошел 18 мая. Мужчина устроил расправу над подростками, которые раскачивались на качелях, установленных тем же местным жителем. Сначала он словесно оскорбил детей, а затем подкараулил их в лифте и нанес удары. Дальше он продолжил бить их уже на улице.

В результате потасовки один из подростков получил серьезные травмы. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, перелом дна правой глазницы и множественные ушибы. Из-за полученной травмы у пострадавшего мальчика ухудшилось зрение.

Семья сразу обратилась в полицию. Сначала, по словам родственников, правоохранители действовали медленно, однако после широкой огласки в соцсетях и СМИ подозреваемого задержали. В настоящий момент мужчина находится под домашним арестом. Он частично признал свою вину. Полиция продолжает расследование по факту умышленного причинения вреда здоровью несовершеннолетнего.