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НовостиОбщество28 мая 2026 2:38

Погода на 28 мая 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 21 градуса

На Крымском полуострове дожди и грозы
Галина КОВАЛЕНКО
Феодосия

Феодосия

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

28 мая на полуострове штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Дожди, грозы. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление до 20 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 10-15м/с. Тепло 19...21°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +17°...+18°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, дождь.

В Алуште +17°...+18°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +18°…+19°, северо-западный ветер 5-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +15°...+16°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +16°… +17°, северо-западный ветер 4-5 м/с. Пасмурно, дождь.

В Черноморском +17°…+19°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Джанкое +20°… +21°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, дождь.

В Бахчисарае +15°…+17, северо-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +11 …+20°, в Азовском +20°.