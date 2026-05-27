В Крыму запретят вылов креветок и мидий

Вылов черноморских креветок и мидий в Крыму запретят до 31 августа Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня по 31 августа в Крыму будет запрещен вылов креветок черноморских и мидий в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

В ведомстве предупредили, что за нарушение таких запретов грозит административная ответственность. При этом в отдельных случаях люди, которые будут ловить креветок и мидий, могут оказаться на скамье подсудимых.

«Ограничения вводятся в целях сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов в Черном море», – говорится в сообщении.