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НовостиОбщество27 мая 2026 14:41

В Крыму запретят вылов креветок и мидий

Вылов черноморских креветок и мидий в Крыму запретят до 31 августа
Алексей ЕЛАГИН
Вылов черноморских креветок и мидий в Крыму запретят до 31 августа

Вылов черноморских креветок и мидий в Крыму запретят до 31 августа

Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня по 31 августа в Крыму будет запрещен вылов креветок черноморских и мидий в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

В ведомстве предупредили, что за нарушение таких запретов грозит административная ответственность. При этом в отдельных случаях люди, которые будут ловить креветок и мидий, могут оказаться на скамье подсудимых.

«Ограничения вводятся в целях сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов в Черном море», – говорится в сообщении.