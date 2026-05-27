В Крыму предупредили об опасности китайского снека латяо Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Главный внештатный детский специалист-гастроэнтеролог Минздрава Крыма Татьяна Лебедева предупредила об опасности китайского снека латяо. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Этот популярный продукт некоторые принимают за соевое мясо. Однако на самом же деле он состоит из муки, большого количества соли, жира, сахара, а также усилителей вкуса. Эти снеки могут вызвать различные заболевания. В частности, речь идет о гастрите и аллергии.

Главный внештатный детский специалист-гастроэнтеролог Минздрава Крыма Татьяна Лебедева рассказала, что эта продукция является высококалорийной, но там даже нет белка.

«Углеводов – 2,5%, сахара – 1,1%. Клетчатки практически нет – всего 0,2%. Зато жира – 2 грамма. Это катастрофически большое количество для ребенка», – подчеркнула медик.

Врач добавила, что содержание соли в снеках в четыре раза превышает рекомендованные нормы.