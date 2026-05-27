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НовостиОбщество27 мая 2026 15:32

В Крыму реализуют новые проекты по дорогам, ЖКХ и туризму

Еще одно из направлений деятельности – поддержка АПК
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму реализуют новые проекты по дорогам, ЖКХ и туризму

В Крыму реализуют новые проекты по дорогам, ЖКХ и туризму

Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму планируют реализовать проекты в сфере дорожной инфраструктуры, ЖКХ, туризма, реконструкции культурных объектов и сельского хозяйства. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, ДОМ. РФ участвует в проектах, которые связаны со строительством дорог, развитию коммунальной инфраструктуры и реконструкцией объектов культуры. Еще одно из направлений деятельности – поддержка АПК. Аксаков рассказал, что после реставрации некоторые исторические объекты собираются использовать в качестве гостиниц.