В Севастополе мотоциклист погиб под колесами Skoda после столкновения с Кia

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В среду, 27 мая, в Севастополе водитель мотоцикла Yamaha погиб под колесами автомобиля Skoda Kodiaq после столкновения с внедорожником Кia Sorento. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Трагедия произошла в 13.44. 33-летний мужчина ехал на мотоцикле по Фиолентовскому шоссе. В районе дома №8 при обгоне он столкнулся с внедорожником Кia Sorento. Этот автомобиль поворачивал налево. От удара мотоциклиста отбросило под колеса Skoda. За рулем иномарки находился 58-летний водитель.

В результате ДТП погиб мотоциклист. От полученных травм он скончался на месте до прибытия скорой помощи. Пассажира мотоциклиста осмотрели медики. От госпитализации он отказался. В момент аварии оба находились в шлемах.

У байкера не было прав. Он ехал на незарегистрированном мотоцикле. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.