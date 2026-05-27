На благоустройство Бахчисарая потратят 24 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

На благоустройство Бахчисарая планируют потратить 24 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Согласно документу единственным подрядчиком стало ООО «ТерраБахчисарай». Компания должна выполнить работы по благоустройству территорий в Бахчисарае и поддерживать их надлежащего санитарное состояние. За это организация получит 24 млн рублей.

«Предельный срок, на который заключается контракт, – 31 декабря 2026 года», – говорится в распоряжении.