Крымчанин отобрал у женщины ключи и угнал ее автомобиль: ему вынесли приговор

Крымчанин угнал у женщины автомобиль и получил три года условно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Раздольненском районе Крыма ранее судимого 33-летнего местного жителя признали виновным в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в январе 2026 года. Крымчанин находился возле многоквартирного дома. Фигурант подошел к женщине и с применением насилия отобрал ключ от автомобиля. Далее мужчина завел двигатель поехал в сторону Евпатории.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденному назначили испытательный срок на аналогичный период.

«Приговор суда в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.