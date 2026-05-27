В Саках за 6,1 млн рублей отремонтируют уличное освещение Фото: Валерия РАЗИНА.

В Саках планируют отремонтировать уличное освещение, на эти цели потратят более 6,1 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «Энерговат». Компания должна отремонтировать уличное освещение на улицах Санаторной, Лобозова и Гайнутдинова. За это организация получит 6 147 643 рубля 41 копейку.

«Предельный срок, на который заключается контракт, – 31 августа 2026 года», – говорится в распоряжении.