Курорты Крыма вошли в топ-10 дорогостоящих направлений для отдыха летом

Алушта Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Мисхор, Оленевка и Алушта значатся в рейтинге локаций, где самые высокие цены на проживание в июне, июле и августе 2026.

«На первом месте Суздаль во Владимирской области, на втором Архыз в Карачаево-Черкесии, а на третьем - Осташков в Тверской области», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали самые дорогостоящие направления для путешествий этим летом.

Крымский Мисхор на шестой строчке, Оленевка идет следом, Алушта замыкает список.

Топ-10 самых дорогостоящих направлений для отдыха летом 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):

Суздаль, 9361;

Архыз, 9310;

Осташков, 9171;

Зеленоградск, 8754;

Новомихайловский, 7616;

Мисхор, 7222;

Оленевка, 7147;

Бжид (Краснодарский край), 6770;

Сортавала, 6254;

Алушта, 6279.