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НовостиЧто происходит28 мая 2026 6:02

Часть Судака осталась без света из-за аварии утром 28 мая

Обесточено несколько десятков улиц
Анастасия БУРМИСТРОВА
Энергетики уже устраняют неполадки.

Энергетики уже устраняют неполадки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Часть Судака утром 28 мая осталась без электроэнергии из-за повреждения линий электропередач. Обесточенными оказались несколько десятков улиц и несколько кварталов.

Электричества нет на Феодосийском шоссе, улице Пищевиков, Десантников, Механизаторов, Заводской, Таракташ, Джами, Аджибея, Авдет, Чалаш-Смаил, Партизана Егорова, Вишневой, Северной и на прилегающих к ним улицах и переулках. Кроме того, обесточены кварталы Энергетиков и Суук-Су. Также без электроснабжения частично осталось село Дачное.

«Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа», — информирует «Крымэнерго».