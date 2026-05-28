Часть Судака осталась без света из-за аварии утром 28 мая

Энергетики уже устраняют неполадки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Часть Судака утром 28 мая осталась без электроэнергии из-за повреждения линий электропередач. Обесточенными оказались несколько десятков улиц и несколько кварталов.

Электричества нет на Феодосийском шоссе, улице Пищевиков, Десантников, Механизаторов, Заводской, Таракташ, Джами, Аджибея, Авдет, Чалаш-Смаил, Партизана Егорова, Вишневой, Северной и на прилегающих к ним улицах и переулках. Кроме того, обесточены кварталы Энергетиков и Суук-Су. Также без электроснабжения частично осталось село Дачное.

«Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа», — информирует «Крымэнерго».