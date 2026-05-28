На территории природного памятника между Алуштой и Судаком открыли кемпинг

Фото: Tg-канал минприроды Крыма

Между Алуштой и Судаком, на территории природного памятника регионального значения, открылся кемпинг «Сырные скалы». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Крыма.

Эти места известны своими просторными пляжами, но настоящее чудо здесь — «Сырная скала». Массив состоит из грота и нескольких взаимосвязанных отвесных обрывов из кварцитового песчаника. Штормовые ветры и волны выбили и отшлифовали в камнях отверстия, похожие на дырки в сыре, что и дало скале такое название.

Гостей встретит тематическая входная группа, рядом с которой расположен визит-центр, который обеспечивает комфорт и безопасность. На территории есть удобные деревянные настилы для палаток, беседки и модульный туалет. На территории имеется электричество и вода. Главным приоритетом является безопасность, поэтому кемпинг оборудован системой видеонаблюдения.