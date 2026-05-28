Бывший бухгалтер из Новосибирска создает реалистичных кукол и продает их по всему миру

Фото: предоставлено героиней публикации

45-летняя Юлия Ненюкова из Новосибирска уже более 15 лет создает авторских кукол для взыскательных коллекционеров. Женщина по образованию бухгалтер-экономист и 15 лет проработала по специальности. Однако после второго декретного отпуска она поняла, что не хочет возвращаться в офис. Хобби, начавшееся еще в детстве (лепка, вязание, рисование), переросло в дело жизни.

Сначала мастерица долго училась лепить миниатюрных человечков из запекаемой глины. Со временем работы становились все реалистичнее. Сегодня Юлия создает шарнирные и статичные фигурки. Особую любовь она питает к «старушкам» — статичным куклам, которые получаются особенно натуралистичными.

Почти все работы мастерицы нежные и миловидные, выполнены в стиле шебби-шик. Иногда Юлия делает так называемые «откопашки» — кукол в мистической эстетике, но даже они у нее выходят с добрыми лицами.

Куклы сибирячки известны далеко за пределами России. Их приобретают коллекционеры из США, Великобритании, Франции, Германии, Израиля, Китая и даже из Лас-Вегаса. Одну работу мастерицы дарили московским актерам. Юлия участвует в выставках, а в сентябре планирует поехать на экспозицию в Китай.

«Куклы — это мир, который позволяет посмотреть на окружающую действительность с другой стороны. Наверное, поэтому среди мастеров так много бывших бухгалтеров и юристов. У них тоже особый взгляд — более творческий и цепкий», - рассказала женщина корреспонденту издания «Горсайт».