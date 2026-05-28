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НовостиЧто происходит28 мая 2026 7:24

В Ялте обрушилась подпорная стена

Это произошло в районе подземного перехода от сквера Шевченко к Овощному рынку
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: Сергей Олефиренко/Vk

Фото: Сергей Олефиренко/Vk

В Ялте произошло обрушение подпорной стены реки Дерекойка (Быстрая) в районе подземного перехода от сквера Шевченко к Овощному рынку.

Первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко рассказал, что по вопросу капитального ремонта уже состоялось заседание технического совета. Перед этим были проведены предварительные обследования с фотофиксацией. План ремонта обсудили с руководителями ресурсных организаций, которые будут участвовать в предстоящих работах.

«Обсудили детали, выслушали предложения. Пристальное внимание уделили «Крымгазсетям», «Водоканалу» и тепловикам (их коммуникации требуют особой защиты). На период работ готовим временную схему движения транспорта», — сообщил Олефиренко.

Все собранные данные обобщат при разработке предпроектных решений и дополнят результатами исследований. Затем обновленную документацию снова согласуют.