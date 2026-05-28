Движение по мосту на въезде в Ялту запустили по двум полосам

Финишный этап устройства дорожной одежды выполнен в полном объеме. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Движение по мосту на въезде в Ялту открыто по двум полосам. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.

«В ночь с 27 на 28 мая осуществлен запуск рабочего движения транспорта в полноценном режиме по двум полосам», — объявил глава ведомства.

Финишный этап устройства дорожной одежды полностью завершен. Верхний слой асфальтобетонного покрытия уложен на одной полосе мостового сооружения. Устранение мелких дефектов, укрепление обочин и нанесение разметки на второй полосе запланированы после курортного сезона 2026 года. Полное выполнение всех работ по контракту ожидается до конца текущего года.