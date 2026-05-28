Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 8:59

На время курортного сезона в Ялте запретят строительные работы

Запрет на проведение строительных работ вводится с 1 июня
Анастасия БУРМИСТРОВА
Запрет будет действовать во всех населенных пунктах муниципального округа.

Запрет будет действовать во всех населенных пунктах муниципального округа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На время курортного сезона в Ялте будут приостановлены все строительные работы. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте администрации города.

С 1 июня по 30 сентября запрет будет действовать во всех населенных пунктах муниципального округа. Однако есть исключения. Ограничения не распространяются на проведение аварийно-восстановительных работ, реализацию проектов свободной экономической зоны, детские лагеря и другие объекты, поддерживаемые бюджетом.