В Симферополе женщине по ошибке вырезали матку после смерти ребенка

Новорожденный прожил всего два дня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

У жительницы столицы Крыма преждевременные роды, закончились трагедией – сын, которого они назвали Мишкой, умер, прожив всего день, а ей удали матку.

- Пять дней я была в отделении реанимации перинатального центра. Медики ошибочно решили, что началось заражение крови, и, чтобы избежать летального исхода, вырезали матку, - сообщила КП-Крым Виктория Татуревич.

Крымчанка, когда ее выписали из больницы, начала разбираться в этой жуткой истории, которая произошла с ней и ее ребенком в ноябре 2025. В настоящее время идет расследование этого резонансного уголовного дела.