Из Белгорода в Симферополь запустили беспересадочные вагоны

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

В четверг, 28 мая, из Белгорода в Симферополь в первый раз в этом сезоне отправились вагоны беспересадочного сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Из Белгорода в Курск вагоны будут следовать в составе поезда №404. Они будут курсировать через день. От Курска до Симферополя вагоны будут курсировать в составе поездов «Таврия» №453/454 Москва (Киевский вокзал) – Симферополь или №473/474 Смоленск – Симферополь. Это будет зависеть от даты поездки.

«Поезда с Киевского вокзала Москвы и из Смоленска будут ходить в Симферополь один раз в четыре дня», – говорится в сообщении.

На участке Брянск – Симферополь составы будут курсировать через день. Московский поезд проследует также через Калугу (станция Сергиев Скит).