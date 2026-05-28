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НовостиЧто происходит28 мая 2026 9:44

Из Белгорода в Симферополь запустили беспересадочные вагоны

Беспересадочные вагоны отправились из Белгорода в Симферополь 28 мая
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

В четверг, 28 мая, из Белгорода в Симферополь в первый раз в этом сезоне отправились вагоны беспересадочного сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Из Белгорода в Курск вагоны будут следовать в составе поезда №404. Они будут курсировать через день. От Курска до Симферополя вагоны будут курсировать в составе поездов «Таврия» №453/454 Москва (Киевский вокзал) – Симферополь или №473/474 Смоленск – Симферополь. Это будет зависеть от даты поездки.

«Поезда с Киевского вокзала Москвы и из Смоленска будут ходить в Симферополь один раз в четыре дня», – говорится в сообщении.

На участке Брянск – Симферополь составы будут курсировать через день. Московский поезд проследует также через Калугу (станция Сергиев Скит).