Крымский анестезиолог: аллергию на лекарства нельзя предсказать на сто процентов

Роман Рыжанев. Фото: Михаил ГЛАДЧУК\"Крымская газета"

Человек может всю жизнь не знать, что у него аллергия на какой-либо препарат, пока впервые с этим не столкнется во время медицинской процедуры. Об этом в интервью «Крымской газете» предупредил анестезиолог-реаниматолог Роман Рыжанев, отвечая на вопрос о небеспочвенных страхах пациентов.

По словам врача, самый распространенный страх перед операцией — уснуть и все чувствовать. Однако современная анестезиология, по его заверению, исключает такое развитие событий: контроль глубины сна и реакции организма настолько точен, что любое пробуждение видно по мониторам мгновенно.

А вот аллергические реакции — это то, что действительно невозможно предсказать на сто процентов.

«Человек может всю жизнь не знать, что у него аллергия на латекс или какой-то препарат, пока впервые с этим не столкнется», — подчеркнул Рыжанев.

В случае возникновения аллергии врачи прекращают введение предполагаемого аллергена и немедленно подключают противошоковую терапию.

Анестезиолог также рассказал о редких случаях из практики. Среди них — 29-летний пациент, который случайно выстрелил себе в лицо из гвоздезабивного пистолета. Гвоздь пробил щеку и челюсть, прошел в гайморову пазуху и остановился в двух миллиметрах от мозга. Мужчину спасала целая команда врачей. Также доктор вспомнил инцидент, когда пациент пришел в сознание раньше, чем восстановилась работа мышц, из-за генетической особенности: препараты для расслабления мышц у него расщеплялись намного медленнее обычного.