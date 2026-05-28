В Крыму 2026 год объявили Годом дворового спорта

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Республике Крым 2026 год объявлен Годом дворового спорта. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил заместитель председателя комиссии по делам молодежи, массового спорта и туризма региональной Общественной палаты Николай Горбунов.

По его словам, цель проекта – продемонстрировать важность начала спортивной карьеры с простых дворовых активностей, которые доступны каждому ребенку рядом с домом. По словам замглавы комиссии, это значительно упростит процесс привлечения детей к регулярной физической активности.

«Чем ближе к дому, тем проще вовлечь ребенка, показать ему, насколько это возможно и просто, насколько это может увлечь, и довести его до того состояния, когда тренеры уже увидят в нём потенциал и начнут его развивать», – пояснил Горбунов.

Эту инициативу выдвинула руководитель комиссии по делам молодежи, массового спорта и туризма Общественной палаты Крыма Ольга Безугловец. Эту идею поддержал глава республики Сергей Аксенов.