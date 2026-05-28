Ялтинца задержали за призывы к экстремизму: его могут посадить на пять лет

Крымчанин может получить пять лет колонии за призывы к экстремизму Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ялте 50-летнего местного жителя подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Ялтинец размещал в Telegram-канале, освещающем события в Крыму, комментарии. Там содержались призывы к экстремизму. Горожанин был системным администратором со стажем. Он предпринимал различные меры конспирации и менял ник-неймы. Однако жителя ЮБК задержали сотрудники ФСБ.

Возбуждено уголовное дело. Крымчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Согласно законодательству, ему грозит до пяти лет лишения свободы.