В Судаке отключили свет

Судак частично остался без электричества 28 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 28 мая, Судак частично остался без электричества. Об этом сообщили пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

В Судаке произошло аварийное отключение. Из-за этого город частично остался без электричества. Обесточенными оказались улицы Коммунальная, Алчак-Кая, Чобан-Заде, Ашик-Умер, Гаспринского, Манжил, Ачиклар, Георгиевская, а также прилегающие к ним улицы и переулки. Кроме того, света нет на Восточном шоссе, а также в районе Алчак.

«Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа», – говорится в сообщении.