Крымский мост открыли для машин

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось 28 мая Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 28 мая, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 15.57. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 16.33 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.