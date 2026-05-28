Фото: пресс-служба КФУ имени Вернадского

В детском центре «Корсунь» в Новом Херсонесе состоялся Конгресс молодых гуманитариев «Гуманитарии – мягкая сила России». Мероприятие объединило больше 500 участников со всей страны: экспертов, общественных и религиозных деятелей, молодых ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и лидеров гуманитарной сферы.

Ключевой темой конгресса стал проект «Школа молодого гуманитария» - эффективная модель выявления, обучения и поддержки талантливой молодежи. Как отметила проректор по образовательной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Наталья Кармазина, за время существования школы к ней присоединились более десяти субъектов РФ, а ее участниками стали 1700 человек. Десятки инициатив, рожденных на площадке школы, получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов, что позволило около 10 тысячам молодых людей посетить Новый Херсонес.

В программу конгресса вошли пленарное заседание, посвященное роли гуманитариев в современной России, и четыре дискуссионные секции. Участники обсудили, что должен знать и понимать современный гуманитарий, а также представили методики организации просветительской деятельности на опыте «Школы молодого гуманитария». Особое внимание уделили ценностям, взаимодействию с обществом и созданию социальных проектов.

Экспертами и модераторами выступили представители ведущих вузов: КФУ им. В.И. Вернадского, КубГУ, ЛГУ им. В. Даля, СевГУ, а также Российского общества «Знание» и проекта «Школа молодого гуманитария».

Фото: пресс-служба КФУ имени Вернадского

Одним из главных практических итогов конгресса стал запуск программы масштабирования сообщества: организаторы приглашают вузы-партнеры создавать на своих площадках Клубы молодых гуманитариев - точки притяжения для инициативных студентов и молодых ученых.

КСТАТИ

Конгресс организован Крымским федеральным университетом при поддержке Крымской митрополии и Фонда президентских грантов. Цель организаторов - сформировать постоянно действующее профессиональное сообщество молодых гуманитариев России, способное стать ключевым звеном в разработке и трансляции ценностных ориентиров и социальных инноваций.