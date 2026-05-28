Патрульный автомобиль с системой фиксации нарушений начали использовать в Крыму

В Крыму начали использовать новый патрульный автомобиль с системой фиксации нарушений. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для выявления нарушений на дорогах Крыма начали использовать новый патрульный автомобиль с системой автоматической фиксации, сообщил заместитель начальника отдела дорожно-патрульной службы управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым, подполковник полиции Александр Супрунов.

В настоящее время в регионе задействован один автомобиль, оснащенный подобным комплексом. До конца текущего года планируется установить системы фиксации нарушений еще на три машины.

«У нас в этом году получен патрульный автомобиль ДПС, аппаратно-программный комплекс. Он предназначен в том числе и для фиксации в автоматическом режиме превышения установленной скорости движения», — рассказал Супрунов в эфире «Радио Крым».