В Саках на два месяца перекроют улицу Бурденко

Улицу Бурденко в Саках перекроют на два месяца с 29 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 29 мая, движение транспорта по улице Бурденко в Саках перекроют на два месяца. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.

На улице Бурденко будут строить ливневую канализацию. Поэтому в восемь утра 29 мая дорогу перекроют. Градоначальница уточнила, что речь идет об участке от улицы Ленина до Курортной. Ограничения будут действовать до полуночи 30 июля.

Руководитель администрации попросила жителей ограничить парковку машин на этом участке.

«Также просим водителей транспорта при планировании своего маршрута учитывать данную информацию и соблюдать правила дорожного движения!», – написала Предыбайло.