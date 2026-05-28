Стало известно, как крымские больницы будут работать в праздничные дни

Минздрав Крыма опубликовал график работы больниц до 1 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство здравоохранения Крыма опубликовало график работы медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с 29 мая до 1 июня включительно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Оказывать неотложную медицинскую помощь, в том числе на дому, будут с восьми утра до двух часов дня. В аналогичное время будут работать отделения для приема температурящих больных, а также контакт-центры. Кроме того, в те же часы будет происходить динамическое наблюдение за пациентами с ОРВИ и гриппом, а таже другими заболеваниями.

«Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно», – говорится в сообщении.