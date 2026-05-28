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НовостиЧто происходит28 мая 2026 15:42

Срок и 5,3 млн рублей компенсации: крымскому водителю вынесли приговор за гибель 13-летней девочки

Крымчанин насмерть сбил 13-летнюю девочку и получил три года колонии-поселения
Алексей ЕЛАГИН
Крымчанин насмерть сбил 13-летнюю девочку и получил три года колонии-поселения

Крымчанин насмерть сбил 13-летнюю девочку и получил три года колонии-поселения

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Симферопольском районе Крыма 42-летнего местного жителя признали виновным в том, что он насмерть сбил 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Трагедия произошла 27 ноября. Крымчанин ехал за рулем легковушки по селу Фонтаны. При этом водитель значительно превысил скорость. В какой-то момент автомобиль сбил девочку 2012 года рождения. Школьница переходила дорогу в зоне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшая скончалась.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Водителя приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии-поселении. Кроме того, ему на два года запретили садиться за руль.

«Гражданский иск семьи погибшей о компенсации морального вреда удовлетворен на сумму 5,3 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что приговор в законную силу не вступил.