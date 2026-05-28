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НовостиОбщество28 мая 2026 16:27

Крым представит три объекта на конкурс лучших проектов благоустройства

Работы запланированы на 2027 год
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

Крым представит три объекта на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на 2027 год. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

По его словам, одним из объектов стал парк «Огненная земля Эльтиген», расположенный в Керчи. Как пояснил глава крымского правительства, это территория, которая призвана сохранить дух подвига и патриотической памяти. Руководитель Совмина рассказал, что еще один объект – привокзальная площадь в Евпатории. По его мнению, это место может стать настоящей визитной карточкой города. Третий проект – второй этап благоустройства Милютинского парка в Алупке.

«Проекты муниципалитетов рассмотрены на заседании межведомственной комиссии, после чего будут направлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ», – рассказал Гоцанюк.